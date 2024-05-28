Пенсії та соцдопомога — українці оформлятимуть виплати по-новому

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні невдовзі запровадять спрощену процедуру оформлення пенсій та соціальної допомоги. Це можна буде зробити у будь-якому відділенні банківської установи або через онлайн-банкінг.

Про майбутні зміни розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Оформлення соцдопомоги по-новому

Як зазначається, Міністерство соцполітики погодило співробітництво з двома важливими установами: Асоціацією українських банків та Незалежною асоціацією банків України.

Очікується, що це дозволить створити централізований механізм виплат деяких видів соцдопомоги. Зокрема, відповідна співпраця дозволить залучити українські банки у процес оформлення та надання різних видів виплат. Йдеться про:

державну соціальну допомогу;

пенсійні виплати;

субсидії на оплату комунальних послуг;

різноманітні компенсації.

У зв'язку з цим мають намір розширити функціонал програмного забезпечення Кабінет Банку. На сьогодні він дозволяє отримувати необхідні дані про виплати від органів соцзахисту населення, а також передавати у банки для обробки.

Як повідомили у відомстві, невдовзі працівники банків зможуть здійснювати реєстрацію звернень громадян для отримання соцдопомоги.

У підсумку громадяни отримають можливість оформлювати різні види соцдопомоги у будь-якому відділенні банку чи онлайн-банкінгу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для соціально вразливих громадян Державна служба зайнятості впровадила надання соціальних послуг за принципом "Єдиного вікна". В уряді пояснили, як працює відповідний механізм.

Також повідомлялося, що громадяни похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.