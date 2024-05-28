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В Украине планируют изменить механизм оформления пенсий и соцвыплат

28 мая 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и соцпомощь — украинцы будут оформлять выплаты по-новому
Пожилые люди. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине вскоре будет внедрена упрощенная процедура оформления пенсий и социальной помощи. Это можно будет сделать в любом отделении банковского учреждения или через онлайн-банкинг.

О предстоящих переменах рассказали в Министерстве социальной политики.

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Оформление соцпомощи по-новому

Как отмечается, Министерство соцполитики согласовало сотрудничество с двумя важными учреждениями: Ассоциацией украинских банков и Независимой ассоциацией банков Украины.

Ожидается, что это позволит создать централизованным механизм выплат некоторых видов соцпомощи. В частности, соответствующее сотрудничество позволит привлечь украинские банки к процессу оформления и предоставления разных видов выплат. Речь идет о:

  • государственной социальной помощи;
  • пенсионных выплатах;
  • субсидиях на оплату коммунальных услуг;
  • всевозможных компенсациях.

В связи с этим намерены расширить функционал программного обеспечения Кабинет Банка. На сегодняшний день он позволяет получать необходимые данные о выплатах от органов соцзащиты населения, а также передавать в банки для обработки.

Как сообщили в ведомстве, вскоре работники банков смогут регистрировать обращения граждан для получения соцпомощи.

В итоге украинцы получат возможность оформлять разные виды соцпомощи в любом отделении банка или онлайн-банкинге.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для социально уязвимых граждан Государственная служба занятости внедрила предоставление социальных услуг по принципу "Единого окна". В правительстве объяснили, как работает соответствующий механизм.

Также сообщалось, что пожилые граждане становятся все более ценными на местном рынке труда. В результате и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.

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