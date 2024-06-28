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В Україні підвищились ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

28 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 29 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на автозаправках України зросли ціни на пальне. Найбільше здорожчав бензин А-92 — його вартість підвищилась на п'ять копійок, водночас ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 29 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 29 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 29 червня

За даними моніторингового порталу, 29 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,51 грн/л.
Вартість пального в Україні 29 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 29 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 29 червня

Пальне бренду "Євро-95" 29 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ціни на нафту демонструють зростання, готуючись до третього поспіль тижневого підвищення. Очікування зниження процентних ставок Федеральним резервом США та стабільно високі нафтопереробні маржі підтримують цей тренд.

Ми також повідомляли, що названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року. Кожну модель оцінювали методом опитування її власників та ранжували за шкалою надійності від 1 до 100.

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