В Україні підвищать тарифи на комуналу — у НБУ озвучили термін

Пенсіонери рахують тарифи за комуналку. Фото: Новини.Live

В Україні, ймовірно, зростуть тарифи на комунальні послуги. Йдеться про газ, гарячу воду та опалення. Утім, різкого зростання розцінок не буде.

Відповідний прогноз зробили в Нацбанку.

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Як пояснили в НБУ, якщо це й станеться, то не раніше 2025 року, коли, за очікуваннями, закінчиться дія мораторію на підвищення комунальних тарифів. Тобто цього року українці оплачуватимуть ці послуги за нинішніми розцінками.

"Інфляцію буде стримувати дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Який, за припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році", — підкреслили в НБУ.

Швидше за все тарифи підвищуватимуть у кілька етапів.

"Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями", — пояснили в регуляторі.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.