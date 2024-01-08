В Украине повысят тарифы на коммуналку — в НБУ озвучили срок

Пенсионеры считают тарифы за коммуналку. Фото: Новости.

В Украине, вероятно, возрастут тарифы на коммунальные услуги. Речь идет о газе, горячей воде и отоплении. Впрочем, резкого роста расценок не последует.

Соответствующий прогноз был сделан в Нацбанке.

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Как объяснили в НБУ, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится мораторий на повышение коммунальных тарифов. То есть, в этом году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

"Инфляцию будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Который, по предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году ", — подчеркнули в НБУ.

Скорее всего, тарифы будут повышать в несколько этапов.

"Несмотря на необходимую устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", — пояснили в регуляторе.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности генерации.