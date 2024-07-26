Цена на землю в Украине — эксперты предупреждают о подорожании

Сельскохозяйственная техника работает в поле. Фото: pixabay

В Украине ожидается подорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, которого могут достичь в 2024 году.

Об этом говорится в прогнозе старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрея Мартына, пишет 24 Канал.

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Вопрос стоимости земли остается одним из самых актуальных для многих граждан в последние три года, когда заработал рынок земли. Исходя из данных Opendatabot, наиболее запрашиваемыми являются земельные угодья в Полтавской области, где граждане продали более 60,36 га земли в среднем за 42,75 тыс. гривен. Активно продают землю в Днепропетровской области (58,86 га) и Харьковской области (54,45 га).

За три года стоимость земли выросла на 10%. На июнь текущего года гектар земли в среднем стоит 49,14 тыс. гривен.

По словам проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрея Мартына, во время войны сложно делать прогнозы по ценам, однако ориентировочно ожидается дальнейший постепенный рост цен на сельскохозяйственную землю. В частности, в 2024 году максимально добавит в стоимости еще 10-15%.

Связано это с тем, что была возобновлена торговля сельскохозяйственной продукцией по морю, учитывая это, маржинальность агробизнеса имеет тенденцию к восстановлению. Так, порты в Одесской выходят на довоенные показатели.

Однако цена сельхозугодий в Украине очень далека от показателей в Западной Европе. Для сравнения, в соседней Польше стоимость земли в три раза выше.

Отмена моратория на продажу земель

Как известно, с 1 июля 2021 года в Украине начался первый этап земельной реформы, когда отменили запрет, действовавший с марта 1992 года, и разрешили продажи земли. Граждане могут покупать до 100 гектаров.

С 1 января 2024 года к этой когорте участников рынка присоединились отечественные юридические лица. Однако только те, участниками (акционеры, члены) которых являются только граждане Украины или государство, или тергромады. Максимальный размер земель в собственности юрлица не может превышать 10 тыс. га.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине каждый гражданин имеет право на бесплатный участок земли. Во время полномасштабной войны процедура была приостановлена, однако разрешается выбрать участок для дальнейшего оформления в будущем.

Также мы писали, что в Украине часть предпринимателей отменила необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получили предприниматели Харькова.