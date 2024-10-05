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В Украине пересчитают тариф на доставку газа — кто будет платить больше

5 октября 2024 15:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцам поднимут цены на доставку газа — кому именно и когда
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 января 2025 года всем потребителям будет перечислена плата за доставку газа. При этом больше заплатят те, кто в прошлом газовом году, с октября 2023 года до конца сентября 2024 года, потребил больше голубого топлива, чем в аналогичном периоде 2022/2023.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Детальнее о повышении тарифов

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", — поясняют в "Винницагаз".

Кстати, в Виннице действует один из самых высоких тарифов на доставку газа.

Чем больше сети и меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном городе, Киеве, наблюдается самый низкий тариф на доставку голубого топлива в Украину. Меньше двух гривен за кубометр также платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях. В остальных регионах тариф превышает 2 грн за кубометр.

В Украине потребители оплачивают доставку газа на основе объема, который они израсходовали за предыдущий газовый год, который длится с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят исходя из объемов, использованных с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. В 2025 году платеж будет определяться в зависимости от потребления газа с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

Важно, чтобы потребители своевременно представляли показы газовых счетчиков. В случае невыполнения этой обязанности газоснабжающие компании будут использовать усредненные данные, которые могут превышать фактические объемы потребления. Например, если в газовом году 2022-2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то вам придется ежемесячно платить 163,9 грн, что равно стоимости 91,6 кубометра газа.

С 1 января 2025 года украинцы начнут платить за доставку газа с учетом потребления, которое было зафиксировано в предыдущем газовом году. Если вы, например, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года использовали 1300 кубометров газа, ваш ежемесячный платеж будет составлять 193,7 грн, что соответствует 108,3 кубометра газа в месяц. Для расчета этого платежа общий объем потребления делится на 12, а затем умножается на тариф, определенный для конкретного региона.

Кроме того, существуют установленные минимальные объемы потребления. Если у вас есть только газовая плита, вам насчитают минимум 39 кубометров доставки газа в год, даже если вы вообще не пользовались газом. Если же вы используете газовый бойлер, минимальный объем потребления растет до 126 кубометров, а если у вас есть газовое отопление — до 314 кубометров.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из филиалов "Газсети" рассказали о необходимости уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года. Там уточнили, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

Мы также писали, что в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

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