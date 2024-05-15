Налоги в Украине — власть для многих граждан готовит изменения

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власти могут повысить размеры основных налогов. Над соответствующими изменениями работают в Министерстве финансов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение в парламент.

О том, каких именно налогов коснутся изменения, пишет Oboz.ua.

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Издание, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, отмечает, что изменения коснутся военного сбора. Сейчас в стране для граждан действуют следующие ставки:

18% — налог на доходы (НДФЛ);

1,5% — военный сбор.

В правительстве предлагают повысить размер военного сбора в несколько раз, до 5%, ведь он пойдет на оборонную сферу.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", — сообщил источник.

В таком случае, если сейчас граждане платят с дохода в 10 тысяч гривен 1,95 тыс. гривен налога, то после обновлений — 2,3 тыс. гривен. Суммарно же налогообложение доходов (НДФЛ и военный сбор) составит 23%.

"Не стоит вопрос, популярный или непопулярный это шаг. Это необходимо делать, чтобы защитить государство", — отмечают инициаторы изменений.

В настоящее время в стране действует налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Пока неизвестно, сколько именно не хватит средств в государственном бюджете на оборону. Деньги будут брать с повышения налогов. Вероятно, речь идет о нехватке 400 млрд гривен.

"Повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины примерно на 70 млрд гривен. Если же НДС вырастет на 3%, то бюджет может получить более 100 млрд гривен", — отмечает издание.

Отмена части налогов во время войны

В то же время во время военного положения часть граждан может не платить некоторые налоги. По данным Государственной налоговой службы, временное освобождение от налогообложения предусмотрено для физических лиц-предпринимателей, которые были мобилизованы. Им разрешено не платить:

налог на доходы физлиц (НДФЛ);

единый налог;

единый социальный вклад.

Также правительство на днях приняло решение о запрете на взимание налога на землю и недвижимость с 1 апреля по 30 июня 2024 года в Харьковской области с:

физлиц;

юридических лиц;

предпринимателей.

Плательщикам единого налога четвертой группы предоставили стопроцентное снижение налоговых обязательств.

Теперь ставки налога следующие:

земельный налог на участки физлиц и юрлиц — 0% от нормативной денежной оценки;

недвижимое имущество (если не участок земли, находящийся в собственности юрлиц) — 0%.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров освободил часть граждан от требования арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Согласно принятому постановлению, такие правила будут действовать в период военного положения.

Также мы писали, что в 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней со времени вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты грозит штраф.