Курс долара в банках — де найвигідніше купувати валюту 5 березня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після досить тривалого зростання в Україні почав дешевшати долар. Вартість американської валюти у банках і обмінниках почала знижуватись відносно гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 5 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 5 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41,12 гривні, що на 1 копійку нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,66 гривні. Це на 2 копійки нижче щодо 4 березня.

Курс долара у банках

На ранок 5 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні — на 10 копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,85 гривні (-10 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,15, продаж — 41,75;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,69;

Сенс Банк: купівля — 41,25, продаж — 41,75;

Укрсиббанк: купівля — 41,25, продаж — 41,85;

Кредобанк: купівля — 41,31, продаж — 41,74;

Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

А-Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

ПроКредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Глобус: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Акордбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,72;

Банк Львів: купівля — 41,42, продаж — 41,52;

Комінбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,80;

Кліринговий Дім: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

Ощадбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

Наразі на геополітичні зрушення, зокрема конфлікт Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі, український валютний ринок реагує стримано. Одразу після сварки між президентами України та США відбувся стрибок вартості долара, але коливання тривали недовго.

Також ми розповідали, до яких рівнів курс долара в Україні вже не повернеться. Фахівці вважають, що американська валюта більше не досягне позначки у 20 чи 30 гривень, як це було до повномасштабного вторгнення.