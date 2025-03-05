Курс доллара в банках — где выгоднее всего покупать валюту 5 марта

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После достаточно длительного роста в Украине начал дешеветь доллар. Стоимость американской валюты в банках и обменниках начала снижаться относительно гривны.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на среду, 5 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 5 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41,12 гривны, что на 1 копейку ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,66 гривны. Это на 2 копейки ниже относительно 4 марта.

Курс доллара в банках

На утро 5 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 10 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,85 гривны (-10 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,15, продажа — 41,75;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,69;

Сенс Банк: покупка — 41,25, продажа — 41,75;

Укрсиббанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;

Кредобанк: покупка — 41,31, продажа — 41,74;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

А-Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

ПроКредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Глобус: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Аккордбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,72;

Банк Львов: покупка — 41,42, продажа — 41,52;

Коминбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,80;

Клиринговый Дом: покупка — 41,35, продажа — 41,85;

Ощадбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,70;

Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.

Сейчас на геополитические сдвиги, в частности конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, украинский валютный рынок реагирует сдержанно. Сразу после ссоры между президентами Украины и США произошел скачок стоимости доллара, но колебания продолжались недолго.

Также мы рассказывали, к каким уровням курс доллара в Украине уже не вернется. Специалисты считают, что американская валюта больше не достигнет отметки в 20 или 30 гривен, как это было до полномасштабного вторжения.