Курс доллара в банках — где выгоднее всего покупать валюту 5 марта

В Украине обновился курс — в каких банках дороже покупают доллары
После достаточно длительного роста в Украине начал дешеветь доллар. Стоимость американской валюты в банках и обменниках начала снижаться относительно гривны.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на среду, 5 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 5 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41,12 гривны, что на 1 копейку ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,66 гривны. Это на 2 копейки ниже относительно 4 марта.
Курс доллара в банках
На утро 5 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны — на 10 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,85 гривны (-10 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,15, продажа — 41,75;
- ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,69;
- Сенс Банк: покупка — 41,25, продажа — 41,75;
- Укрсиббанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;
- Кредобанк: покупка — 41,31, продажа — 41,74;
- Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;
- А-Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;
- МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;
- Глобус: покупка — 41,30, продажа — 41,80;
- Аккордбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,72;
- Банк Львов: покупка — 41,42, продажа — 41,52;
- Коминбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,80;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,35, продажа — 41,85;
- Ощадбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,70;
- Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.
Сейчас на геополитические сдвиги, в частности конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, украинский валютный рынок реагирует сдержанно. Сразу после ссоры между президентами Украины и США произошел скачок стоимости доллара, но колебания продолжались недолго.
Также мы рассказывали, к каким уровням курс доллара в Украине уже не вернется. Специалисты считают, что американская валюта больше не достигнет отметки в 20 или 30 гривен, как это было до полномасштабного вторжения.
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