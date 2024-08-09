Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 10 серпня

В Україні оновились ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра
За останню добу на українських АЗС не змінилась вартість пального. Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз залишились на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 10 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 10 серпня
За даними моніторингового порталу, 10 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,66 грн/л;
- А-92 — 53,84 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 10 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
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