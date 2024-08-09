Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 10 серпня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу на українських АЗС не змінилась вартість пального. Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 10 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 10 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельне пальне — 52,78 грн/л;

скраплений газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,92 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 10 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 10 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Нагадаємо, компанія Mitsubishi офіційно заявила про припинення випуску популярних хетчбека та седана Mirage. Залишок автомобілів у дилерів будуть розпродувати до літа 2025 року.

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