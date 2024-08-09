Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 10 августа

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки на украинских АЗС не изменилась стоимость горючего. Цены на бензин, дизтопливо и автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 10 августа вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 10 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 10 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,92 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 10 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 10 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Напомним, компания Mitsubishi официально заявила о прекращении выпуска популярных хэтчбека и седана Mirage. Остаток автомобилей у дилеров будут распродавать до лета 2025 года.

Мы также писали, как быстро почистить фары с помощью дешевого домашнего средства. Чтобы иметь лучшую видимость на дороге, особенно в темное время суток фары всегда должны быть безупречно чистыми.