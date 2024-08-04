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В Україні оновилися ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

4 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 5 серпня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу на АЗС України ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 5 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 серпня

За даними моніторингового порталу, 5 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,76 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,81 грн/л.
Вартість бензину ДП та автогазу 5 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 5 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в липні вживані авто в Євросоюзі подешевшали майже на один процент. За сім місяців 2024 року індекс цін знизився зі 142 до 137, що означає зменшення цін на 3,5% від початку року.

Ми також писали, як правильно зберігати авто, якщо немає гаража. Автомобіль, який залишається на відкритій стоянці, піддається впливу сонячного світла та інших несприятливих факторів.

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