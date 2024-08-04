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В Украине обновились цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

4 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 5 августа
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки на АЗС Украины цены на топливо не изменились. Стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .

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Цены на топливо в Украине на 5 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 5 августа

По данным мониторингового портала, 5 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,92 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,76 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,81 грн/л.
Стоимость бензина ДТ и автогаза 5 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 5 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 5 августа

Топливо бренда "Евро-95" 5 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в июле подержанные авто в Евросоюзе подешевели почти на один процент. За семь месяцев 2024 года индекс цен снизился со 142 до 137, что означает снижение цен на 3,5% с начала года.

Мы также писали, как правильно хранить авто, если нет гаража. Автомобиль, остающийся на открытой стоянке, подвергается воздействию солнечного света и других неблагоприятных факторов.

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