Ціни на основні документи зросли — скільки коштує зробити паспорт у жовтні

В Україні оновили ціни на ключові документи — скільки коштує паспорт
З понеділка, 7 жовтня, в Україні зросла вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах державного підприємства "Документ". Зокрема, громадянам доведеться віддати 650 грн за оформлення паспортних документів.
Про це йдеться у повідомленні Паспортного сервісу.
Нові тарифи за оформлення документів
Тарифи стали відображенням нових економічних реалій та збільшення витрат на надання адмінпослуг.
Як зазначають у відомстві, основні пакети сервісних послуг тепер мають такі ціни:
- за оформлення паспортних документів для українців — 650 гривень. До послуги входить виготовлення внутрішнього паспорта та закордонного паспорта громадянина;
- за оформлення документів міграційного характеру для іноземних громадян та осіб без громадянства — 1,25 тис. гривень. До послуги входить оформлення посвідок на проживання та інші документи, що підтверджують законність перебування в Україні;
- за обмін посвідчення водія — 950 гривень. До послуги входить зміна водійського посвідчення як з технічних причин (зміна персональної інформації, завершенням дії), так і в разі втрати документа;
- за обмін свідоцтва про реєстрацію транспорту — 950 гривень. У випадку зміни власника, реєстрації нового транспорту чи зміни будь-якої іншої інформації, власники автомобіля мають сплатити цей тариф;
- за проставлення апостиля — 650 гривень. Він є важливим для легалізації документів, які будуть використовувати за кордоном, і це є стандартним механізм для багатьох українців.
Інші зміни в оформленні паспортів
У серпні поточного року в країні відбулися інші зміни в законодавстві з оформлення паспортів. Зокрема, зменшили вік, з якого громадянин може самостійно звернутися за оформленням закордонного паспорта.
Раніше таку можливість надавали з 16 років, а нині вік зменшили до 14 років. Зміну ухвалили з метою спрощення механізму отримання закордонних документів для молоді, яка часто виїздить за кордон на навчання чи у справах.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українцям у разі втрати військового квитка загрожує адміністративна відповідальність з накладенням штрафу до 1,7 тис. гривень. Щоб його відновити, потрібно звернутися до військкомату із заявою та документами.
Також ми писали, що для виїзду за кордон громадянину, який перебуває у шлюбі з людиною з інвалідністю, необхідно підготувати документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Це зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року та Правилах перетинання державного кордону громадянами України.
Читайте Новини.LIVE!