Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні оновили ціни на ключові документи — скільки коштує паспорт arrow

В Україні оновили ціни на ключові документи — скільки коштує паспорт

7 жовтня 2024 12:17
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на основні документи зросли — скільки коштує зробити паспорт у жовтні
Паспорт у руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

З понеділка, 7 жовтня, в Україні зросла вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах державного підприємства "Документ". Зокрема, громадянам доведеться віддати 650 грн за оформлення паспортних документів.

Про це йдеться у повідомленні Паспортного сервісу.

Читайте також:

Нові тарифи за оформлення документів

Тарифи стали відображенням нових економічних реалій та збільшення витрат на надання адмінпослуг. 

Як зазначають у відомстві, основні пакети сервісних послуг тепер мають такі ціни:

  • за оформлення паспортних документів для українців — 650 гривень. До послуги входить виготовлення внутрішнього паспорта та закордонного паспорта громадянина;
  • за оформлення документів міграційного характеру для іноземних громадян та осіб без громадянства — 1,25 тис. гривень. До послуги входить оформлення посвідок на проживання та інші документи, що підтверджують законність перебування в Україні;
  • за обмін посвідчення водія — 950 гривень. До послуги входить зміна водійського посвідчення як з технічних причин (зміна персональної інформації, завершенням дії), так і в разі втрати документа;
  • за обмін свідоцтва про реєстрацію транспорту — 950 гривень. У випадку зміни власника, реєстрації нового транспорту чи зміни будь-якої іншої інформації, власники автомобіля мають сплатити цей тариф;
  • за проставлення апостиля — 650 гривень. Він є важливим для легалізації документів, які будуть використовувати за кордоном, і це є стандартним механізм для багатьох українців.

Інші зміни в оформленні паспортів

У серпні поточного року в країні відбулися інші зміни в законодавстві з оформлення паспортів. Зокрема, зменшили вік, з якого громадянин може самостійно звернутися за оформленням закордонного паспорта.

Раніше таку можливість надавали з 16 років, а нині вік зменшили до 14 років. Зміну ухвалили з метою спрощення механізму отримання закордонних документів для молоді, яка часто виїздить за кордон на навчання чи у справах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям у разі втрати військового квитка загрожує адміністративна відповідальність з накладенням штрафу до 1,7 тис. гривень. Щоб його відновити, потрібно звернутися до військкомату із заявою та документами.

Також ми писали, що для виїзду за кордон громадянину, який перебуває у шлюбі з людиною з інвалідністю, необхідно підготувати документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Це зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року та Правилах перетинання державного кордону громадянами України.

водійське посвідчення паспорти ціни в Україні документи закордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

22:52 Прем'єр Словаччини Фіцо запропонував вдарити по Брюсселю ракетою

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник