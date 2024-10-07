Ціни на основні документи зросли — скільки коштує зробити паспорт у жовтні

Паспорт у руках. Фото: Ukrayina.pl

З понеділка, 7 жовтня, в Україні зросла вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах державного підприємства "Документ". Зокрема, громадянам доведеться віддати 650 грн за оформлення паспортних документів.

Про це йдеться у повідомленні Паспортного сервісу.

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Нові тарифи за оформлення документів

Тарифи стали відображенням нових економічних реалій та збільшення витрат на надання адмінпослуг.

Як зазначають у відомстві, основні пакети сервісних послуг тепер мають такі ціни:

за оформлення паспортних документів для українців — 650 гривень. До послуги входить виготовлення внутрішнього паспорта та закордонного паспорта громадянина;

за оформлення документів міграційного характеру для іноземних громадян та осіб без громадянства — 1,25 тис. гривень. До послуги входить оформлення посвідок на проживання та інші документи, що підтверджують законність перебування в Україні;

за обмін посвідчення водія — 950 гривень. До послуги входить зміна водійського посвідчення як з технічних причин (зміна персональної інформації, завершенням дії), так і в разі втрати документа;

за обмін свідоцтва про реєстрацію транспорту — 950 гривень. У випадку зміни власника, реєстрації нового транспорту чи зміни будь-якої іншої інформації, власники автомобіля мають сплатити цей тариф;

за проставлення апостиля — 650 гривень. Він є важливим для легалізації документів, які будуть використовувати за кордоном, і це є стандартним механізм для багатьох українців.

Інші зміни в оформленні паспортів

У серпні поточного року в країні відбулися інші зміни в законодавстві з оформлення паспортів. Зокрема, зменшили вік, з якого громадянин може самостійно звернутися за оформленням закордонного паспорта.

Раніше таку можливість надавали з 16 років, а нині вік зменшили до 14 років. Зміну ухвалили з метою спрощення механізму отримання закордонних документів для молоді, яка часто виїздить за кордон на навчання чи у справах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям у разі втрати військового квитка загрожує адміністративна відповідальність з накладенням штрафу до 1,7 тис. гривень. Щоб його відновити, потрібно звернутися до військкомату із заявою та документами.

Також ми писали, що для виїзду за кордон громадянину, який перебуває у шлюбі з людиною з інвалідністю, необхідно підготувати документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Це зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року та Правилах перетинання державного кордону громадянами України.