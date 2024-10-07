Цены на основные документы выросли — сколько стоит сделать паспорт в октябре

В Украине обновили цены на ключевые документы — сколько стоит паспорт
С понедельника, 7 октября, в Украине увеличилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях государственного предприятия "Документ". В частности, гражданам придется отдать 650 гривен за оформление паспортных документов.
Об этом говорится в сообщении Паспортного сервиса.
Новые тарифы за оформление документов
Тарифы стали отражением новых экономических реалий и увеличения расходов на предоставление админуслуг.
Как отмечают в ведомстве, основные пакеты сервисных услуг теперь имеют следующие цены:
- за оформление паспортных документов для украинцев — 650 гривен. В услугу входит изготовление внутреннего паспорта и загранпаспорта гражданина;
- за оформление документов миграционного характера для иностранных граждан и лиц без гражданства — 1,25 тыс. гривен. В услугу входит оформление вида на жительство и другие документы, подтверждающие законность пребывания в Украине;
- за обмен водительского удостоверения — 950 гривен. В услугу входит смена водительского удостоверения как по техническим причинам (изменение персональной информации, завершение действия), так и в случае утраты документа;
- за обмен свидетельства о регистрации транспорта — 950 гривен. В случае смены владельца, регистрации нового транспорта или смены любой другой информации, владельцы автомобиля должны оплатить этот тариф;
- за проставление апостиля — 650 гривен. Он важен для легализации документов, которые будут использовать за рубежом, и это стандартный механизм для многих украинцев.
Другие изменения в оформлении паспортов
В августе этого года в стране произошли другие изменения в законодательстве по оформлению паспортов. В частности, уменьшили возраст, с которого гражданин может самостоятельно обратиться за оформлением загранпаспорта.
Ранее такую возможность предоставляли с 16 лет, а ныне возраст снизили до 14 лет. Изменение было принято с целью упрощения механизма получения зарубежных документов для молодежи, которая часто выезжает за границу на учебу или по делам.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам в случае потери военного билета грозит административная ответственность с наложением штрафа до 1,7 тыс. гривен. Чтобы его восстановить, нужно обратиться в военкомат с заявлением и документами.
Также мы писали, что для выезда за границу гражданину, состоящему в браке с человеком с инвалидностью, необходимо подготовить документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность. Это говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2022 года и Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.
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