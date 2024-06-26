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В Украине обновили пакунок малюка — что могут получить родители новорожденных в 2024 году

26 июня 2024 12:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пакунок малюка-2024 — что входит в украинский беби-бокс
Пакунок малюка. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале года в Украине обновили "пакунок малюка", который включает вещи, необходимые для новорожденных. Уже более 5,5 тысячи таких бэби-боксов доставлены в роддомы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по делам детей.

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Что входит в "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" содержит более 90 необходимых вещей, таких как подгузники, одеяла, одежда и многоразовые пеленки. Эта программа направлена на поддержку семей с новорожденными, помогая родителям обеспечить надлежащий уход за ребенком. В 2024 году Министерство социальной политики Украины обновило состав "пакунку малюка", учитывая пожелания родителей и рекомендации экспертов.

Обновленный бэби-бокс включает более 90 предметов, необходимых для новорожденных. Среди них:

  • Подгузники для удовлетворения потребностей ребенка в первые дни.
  • Одеяла, в том числе увеличенного размера пледы-одеяла.
  • Одежда: бодики и штанишки-ползунки, уменьшено количество малого размера, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро.
  • Полотенце для ежедневного ухода за малышом.
  • Игрушки для развития и развлечений.
  • Многоразовые влагостойкие пеленки, пользующиеся большим спросом.
  • Теплые принадлежности: добавлены дополнительные теплые предметы одежды.

Интересно, что в обновленном бэби-боксе теперь есть книга "От рождения до года", разработанная и опубликованная ЮНИСЕФ. Это практический советчик для родителей новорожденных детей.

Кто может получить "пакунок малюка"

Получить беби-бокс могут либо мать, либо отец, а в их отсутствии родственники, усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели новорожденного ребенка. Право на получение "пакунку малюка" имеют:

  • Граждане Украины.
  • Иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине.
  • Беженцы, родившие ребенка.

Как получить

"Пакунок малюка" должна быть выдана в роддоме после рождения ребенка. В случае отсутствия бэби-бокса на момент выписки, можно подать заявление на его получение в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка в следующие места:

  • органов социальной защиты населения;
  • Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства или пребывания.

Какие документы нужно предоставить

Если ребенок родился в роддоме:

  • Заявление о предоставлении "пакунку малюка";
  • Свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения:

  • Заявление о предоставлении "пакунку малюка";
  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (выдан заведением здравоохранения или медицинской консультативной комиссией).

Если ребенок родился за границей:

  • Заявление о предоставлении "пакунку малюка";
  • Документ, выданный за границей (переведен на украинский язык и заверен нотариально).

Какую сумму можно получить вместо "пакунку малюка"

Вместо бэби-бокса украинцы могут получить денежную компенсацию в размере 7689 гривен. Заявление на получение этой компенсации следует подать не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Важно помнить, что полученные средства перечисляются на специальный счет в ПриватБанке и могут использоваться только для приобретения детских товаров в торговых заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "пакунку малюка".

Что еще нужно знать

Напомним, невзирая на войну, в Украине продолжают оказывать поддержку семьям с маленькими детьми. Каждая семья, после рождения ребенка, имеет право на два вида финансовой помощи: одноразовую выплату и сумму в размере 41 тысяч гривен, которая предоставляется в течение трех лет.

Мы также писали, что для улучшения материального положения многодетных семей и обеспечения надлежащих условий для воспитания детей государство предусматривает ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего ребенка. В 2024 году доступны разные виды выплат для многодетных семей.

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