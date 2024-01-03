В Україні оновилась вартість пального — які сьогодні ціни на АЗС
Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на середу, 3 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин майже не змінились протягом останніх днів. Також не змінив своєї вартості автогаз.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.
Яка інформація про пальне 3 січня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 3 січня 2024 року
За інформацією моніторингового порталу, 3 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:
- A-95+ — 54,49 грн/л;
- А-95 — 51,36 грн/л;
- А-92 — 48,39 грн/л;
- дизпальне — 51,34 грн/л;
- автомобільний газ — 29,73 грн/л.
Тиждень тому
- бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
- А-95 — за 51,47 грн/л,
- А-92 — за 48,58 грн/л.
Інші види пального:
- дизпальне — за 51,51 грн/л,
- автогаз — 30,18 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 січня 2024 року
3 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
- На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Паралель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, а на Shell коштує 29,47 грн/л.
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