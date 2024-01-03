В Україні оновилась вартість пального — які сьогодні ціни на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на середу, 3 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин майже не змінились протягом останніх днів. Також не змінив своєї вартості автогаз.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 3 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 3 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,36 грн/л;

А-92 — 48,39 грн/л;

дизпальне — 51,34 грн/л;

автомобільний газ — 29,73 грн/л.

Тиждень тому

бензин A-95+ — 54,58 грн/л,

А-95 — за 51,47 грн/л,

А-92 — за 48,58 грн/л.

Інші види пального:

дизпальне — за 51,51 грн/л,

автогаз — 30,18 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 січня 2024 року

3 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Паралель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, а на Shell коштує 29,47 грн/л.

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