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В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС

3 января 2024 06:01
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Украине обновилась стоимость горючего — какие сегодня цены на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее на среду, 3 января. Средние цены на дизтопливо и бензин почти не изменились за последние дни. Также не изменил свою стоимость автогаз.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на профильный портал Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 3 января 2024 года

Цены на горючее на АЗС 3 января 2024 года

По информации мониторингового портала, 3 января в среднем цены на бензины, дизтопливо и автомобильный газ таковы:

  • A-95+ — 54,49 грн/л;
  • А-95 — 51,36 грн/л;
  • А-92 — 48,39 грн/л;
  • дизтопливо — 51,34 грн/л;
  • автомобильный газ — 29,73 грн/л.

Неделю назад

  • бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
  • А-95 — за 51,47 грн/л,
  • А-92 — за 48,58 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизтопливо — за 51,51 грн/л,
  • автогаз — 30,18 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 3 января 2024 года

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 3 января 2024 года

3 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Дешевле всего А-95+ продают в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 самый дешевый на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
  • На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а самые низкие на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизель дороже всего реализуют на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Дешевле всего стоит на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.  

На АЗС WOG стоимость автомобильного газа — 30,47 грн/л, на KLO — 30,29 грн/л, а на Shell стоит 29,47 грн/л.

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Напомним, мы писали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза. Отказ тормозной системы автомобиля требует быстрой реакции водителя.

Также мы рассказали о ТОП-15 кроссоверов с АКПП в Украине по цене около 10 тыс. долларов в 2024 году. Украинцы выбирают кроссоверы из-за высокой посадки водителя и увеличенного клиренса, который позволяет не слишком беспокоиться проездом по ямам и неровностям. С бюджетом от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. долларов можно выбирать из широкого ассортимента SUV с автоматической коробкой передач.

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