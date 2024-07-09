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В Украине обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в июле

9 июля 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 июля 2024 года
Уборка урожая. Фото: Wolfgang Weiser/Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украинские морские порты снизили свою активность в результате российской войны в Украине. Война нанесла ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре, усложнив производство и экспорт зерна. Однако установившаяся теплая погода в Украине значительно способствовала развитию и сбору хорошего урожая. В третьей декаде июня в стране сохранялась достаточная влажность воздуха, что предотвращало образование суховеев. По состоянию на 30 июня на юге страны уже массово собирали озимые зерновые, а на остальной территории зерновые озимые и овраги достигли восковой и полной спелости на 1-3 недели раньше обычного.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 9 июля 2024 года.

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По состоянию на 9 июля средняя цена на сою в Украине составляет 162 87 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 июля 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 9 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине значительно упали. За неделю ее стоимость снизилась почти на 3%. Так, в понедельник, 1 июля, цена на эту зерновую культуру была на самом низком за 7 дней уровне — 16 760 грн за тонну. В среду, 3 июля, цена тонны сои упала до 16 684 грн. Правда, такая стоимость этой зерновой культуры продержалась всего один день. В четверг, 4 июля, она упала в свой недельный минимум в 16 287 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 июля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, кукурузы и ячменя.

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