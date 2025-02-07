Пенсионные выплаты некоторым украинцам цам в 2025 году сократят — кто будет получать меньше

Деньги, банковская карточка и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Ограничительные коэффициенты к пенсиям в 2025 году будут применяться только к некоторым выплатам. Речь о пенсиях, размер которых превышает сумму в 23 610 грн.

Соответствующее объяснение предоставили в Пенсионном фонде Украины.

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В госструктуре отметили, что введение ограничений предусмотрено в Законе Украины "О государственном бюджете на 2025 год". Известно, что коэффициенты будут применяться к пенсиям, которые назначались в соответствии с Таможенным кодексом Украины, а также с рядом законодательных актов. Речь о:

Законе "О прокуратуре";

Законе "О статусе народного депутата Украины";

Законе "О Кабинете Министров Украины";

Законе "О Национальном банке Украины";

Законе "О государственной службе";

Законе "О дипломатической службе";

Законе "О службе в органах местного самоуправления";

Законе "О судебной экспертизе";

Законе "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

Законе "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов";

Законе "О научной и научно-технической деятельности";

Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц";

Постановлении Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

К слову, в марте 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсий, которая проходит ежегодно. Эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко объяснил, по какой формуле происходит перерасчет выплат и как могут увеличиться пенсии пожилых людей.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам предоставляют пенсии за особые заслуги. Размер выплат составляет более 4 тыс. грн.