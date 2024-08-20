Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 21 серпня 2024 року

Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправках України дещо впали ціни на пальне. За останню добу трохи здешевшали бензин марки А-92 та дизпаливо.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 21 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 21 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 28,15 грн/л.

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 28,09 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 21 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 21 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Нагадаємо, у ДПСУ заявили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні. На КПП "Косино" у напрямку Угорщини можливе уповільнення процесу перевірки громадян через ремонтні роботи.

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