Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и ГП 21 августа 2024 года

В Украине новые цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра
На автозаправках Украины несколько упали цены на топливо. За последние сутки подешевели бензин марки А-92 и дизтопливо.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 21 августа вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 21 августа
По данным мониторингового портала, 21 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 60,12 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л;
- дизельное топливо — 52,75 грн/л;
- сжиженный газ — 28,15 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,77 грн/л;
- сжиженный газ — 28,09 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 21 августа
Топливо бренда "Евро-95" 21 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.
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Напомним, в ГНСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе. На КПП "Косино" в направлении Венгрии возможно замедление процесса проверки граждан из-за ремонтных работ.
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