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В Украине новые цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

20 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и ГП 21 августа 2024 года
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках Украины несколько упали цены на топливо. За последние сутки подешевели бензин марки А-92 и дизтопливо.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 21 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 21 августа

По данным мониторингового портала, 21 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,15 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,09 грн/л.
Стоимость топлива в Украине 21 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 21 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 21 августа

Топливо бренда "Евро-95" 21 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в ГНСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе. На КПП "Косино" в направлении Венгрии возможно замедление процесса проверки граждан из-за ремонтных работ.

Мы также писали о невыполненных обещаниях Илона Маска относительно Cybertruck. Некоторые важные обещания бизнесмена до сих пор не реализованы.

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