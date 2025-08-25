Молодой картофель в августе — сколько стоит килограмм в супермаркетах

Картофель. Фото: УНИАН

В Украине в конце лета начали снижаться цены на молодой картофель. Ожидается, что до октября овощ подешевеет до 10 гривен за килограмм.

Об этом пишет издание AgroWeek.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о ценах на картофель

Так, сейчас в крупных сетях супермаркетов за килограмм молодого картофеля в среднем просят 21,6 гривны за килограмм - это почти на 7 грн ниже средней цены июля. Между тем эксперты в разговоре с журналистами отметили, что к октябрю овощ может вообще подешеветь до 10 гривен за килограмм. Но вероятно, что дешевым картофель будет недолго — только в начале сбора урожая осенью.

Тем временем в Украинской ассоциации картофелеводов подчеркивают, что в этом году ряд домохозяйств удвоил объемы производства картофеля. Соответственно, на рынке может стать больше продукции, что приведет к дальнейшему снижению цен.

Цены на молодой картофель в супермаркетах в августе

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, супермаркеты в августе установили цены на молодой картофель на уровне от 16,02 до 27,2 гривны за килограмм. Например:

Auchan — 27,2 грн/кг;

Metro — 16,02 грн/кг.

Отметим, что в июле молодой картофель в Metro продавался по цене в 23,2 гривны за килограмм, тогда как в Auchan — по 37,1 гривны за килограмм.

Напомним, популярное куриное мясо — филе, тоже подешевело в августе. Так, в последний месяц лета продукт питания продают за 220 гривен/кг в среднем, что на 5 грн меньше, чем в июле 2025 года. Узнавайте также, какой популярный среди украинцев фрукт подешевел в конце лета.