Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 9 серпня

В Україні нестабільна вартість пального — якими будуть ціни на бензин завтра
За останню добу на українських АЗС змінилась вартість всіх видів пального окрім автогазу. При цьому найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на нього впали на 44 копійки. А от вартість бензину А-95+ зросла на 8 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 9 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 9 серпня
За даними моніторингового порталу, 9 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,66 грн/л;
- А-92 — 53,84 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 9 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
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