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В Україні нестабільна вартість пального — якими будуть ціни на бензин завтра

8 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 9 серпня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу на українських АЗС змінилась вартість всіх видів пального окрім автогазу. При цьому найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на нього впали на 44 копійки. А от вартість бензину А-95+ зросла на 8 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 серпня

За даними моніторингового порталу, 9 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.
Вартість бензину ДП та автогазу 9 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 9 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 9 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

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