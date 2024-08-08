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В Украине нестабильная стоимость горючего — какими будут цены на бензин завтра

8 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 9 августа
Автозаправка в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки на украинских АЗС изменилась стоимость всех видов горючего, кроме автогаза. При этом больше всего подешевел бензин бренда А-92. Цены на него упали на 44 копейки. А вот стоимость бензина А-95+ выросла на 8 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 9 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 9 августа

По данным мониторингового портала, 9 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Стоимость бензина ДТ и автогаза 9 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 9 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 9 августа

Топливо бренда "Евро-95" 9 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, спорткар, сбивший Тома Круза в "Рискованный бизнес", продают за 1,78 млн долларов. Это один из трех экземпляров авто, использовавшихся в фильме.

Мы также писали о недостатках и преимуществах системы Старт-Стоп. Система Старт-Стоп автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается, и запускает его снова, когда машина начинает двигаться.

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