Українське зерно в Молдові — чому протестуватимуть фермери

Зерно. Фото: УНІАН

Перевезення української сільськогосподарської продукції через сусідню Молдову опинилося під загрозою через місцевих залізничників, які пообіцяли відновити блокування поїздів з українським зерном. Причому причина протесту аж ніяк не пов′язана з експортом з України.

Транзит зерна через Молдову під загрозою зриву — що відбувається

Як пише видання RAIL.Insider, працівникам ДП "Залізниця Молдови" не виплачують зарплату, тож своїми діями вони хочуть привернути увагу уряду. У лютому протести відбулися у низці міст країни, в яких побудовані ключові залізничні вузли. Зараз залізничники обіцяють заблокувати рух по коліям та зупиняти поїзди, які перевозять зерно з України.

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За даними журналістів, борги по зарплаті наразі складають понад 200 млн леїв (приблизно 11,3 млн дол). Залізничники хочуть отримати свої гроші, а також щоби їм:

відшкодували збитки, спричинені затримкою зарплати;

підвищили мінімальну зарплату до 5,5 тис. леїв.

Якщо їхні вимоги не задовольнять, вони погрожують розірвати трудові договори. Тоді у молдавської залізниці виникнуть серйозні проблеми, які зачеплять й Україну. Наприклад, двом країнам стане важче розвивати інфраструктурні проєкти щодо удосконалення логістичних маршрутів перевезення української сільськогосподарської продукції у межах реалізації ініціативи ЄС–Україна "Шляхи солідарності".

У Польщі бояться конкуренції з українськими фермерами — деталі

Відколи між Україною та Євросоюзом запрацювала безмитна програма торгівлі, на ринок Польщі потрапило багато української продукції. Тоді поляки побачили її якість та дешевизну.

"Це викликає в них побоювання щодо конкуренції", — розповів на початку 2025 року заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо, в ЄС наразі вирішують, чи робити жорсткішими правила щодо поставок української агропродукції. Чинна угода про автономні торгівельні преференції діятиме до 5 червня.

Також ми розповідали, що уряди Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії вже просили Єврокомісію розглянути можливість повернення квот на агропродукцію з України. Причина — захист інтересів фермерів в ЄС.