Украинское зерно в Молдове - почему будут протестовать фермеры

Зерно. Фото: УНИАН

Перевозка украинской сельскохозяйственной продукции через соседнюю Молдову оказалась под угрозой из-за местных железнодорожников, которые пообещали возобновить блокирование поездов с украинским зерном. Причем причина протеста отнюдь не связана с экспортом из Украины.

Транзит зерна через Молдову под угрозой срыва – что происходит

Как пишет издание RAIL.Insider, работникам ГП "Железная дорога Молдовы" не выплачивают зарплату, поэтому своими действиями они хотят привлечь внимание правительства. В феврале протесты прошли в ряде городов страны, в которых построены ключевые железнодорожные узлы. Сейчас железнодорожники обещают заблокировать движение по путям и останавливать поезда, которые перевозят зерно из Украины.

Читайте также:

По данным журналистов, долги по зарплате сейчас составляют более 200 млн леев (примерно 11,3 млн долл). Железнодорожники хотят получить свои деньги, а также чтобы им:

возместили убытки, вызванные задержкой зарплаты;

повысили минимальную зарплату до 5,5 тыс. леев.

Если их требования не удовлетворят, они угрожают расторгнуть трудовые договоры. Тогда у молдавской железной дороги возникнут серьезные проблемы, которые затронут и Украину. Например, двум странам станет труднее развивать инфраструктурные проекты по усовершенствованию логистических маршрутов перевозки украинской сельскохозяйственной продукции в рамках реализации инициативы ЕС-Украина "Пути солидарности".

В Польше боятся конкуренции с украинскими фермерами — детали

С тех пор как между Украиной и Евросоюзом заработала беспошлинная программа торговли, на рынок Польши попало много украинской продукции. Тогда поляки увидели ее качество и дешевизну.

"Это вызывает у них опасения относительно конкуренции", — рассказал в начале 2025 года заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Напомним, в ЕС сейчас решают, делать ли более жесткими правила относительно поставок украинской агропродукции. Действующее соглашение об автономных торговых преференциях будет действовать до 5 июня.

Также мы рассказывали, что правительства Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии уже просили Еврокомиссию рассмотреть возможность возвращения квот на агропродукцию из Украины. Причина - защита интересов фермеров в ЕС.