Компенсація за няню — як отримати 100% відшкодування коштів від держави

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

В Україні діє програма "Муніципальна няня". Цей проєкт дозволяє сім'ям наймати людину для догляду за дитиною, при цьому частину зарплати няні компенсує держава.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Яку компенсацію можна отримати

У повідомленні сказано, що відшкодування складає 100% мінімальної зарплати на годину, яка діє з 1 січня цього року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.

На 2024 рік мінімальна зарплата становить 7 100 грн. За словами представників Мінсоцполітики, ця сума компенсує догляд за однією дитиною. Якщо дітей більше, відшкодування залежить від їх кількості. Наприклад, за догляд за трьома дітьми максимальна компенсація становить 21 300 грн при повній робочій навантаженості, і вона зменшується з відповідним скороченням робочих годин.

Хто може стати муніципальною нянею

Нянею може бути особа, яка має статус фізичної особи-підприємця за класифікацією КВЕД 97.00 або КВЕД 88.91. Це дозволяє їй доглядати до трьох дітей одночасно з однієї або різних сімей.

Якщо няня може забезпечити якісний догляд для більшої кількості дітей, вона має зареєструватися як юридична особа за класифікацією КВЕД 78.20 або КВЕД 85.10. Це дозволяє їй доглядати одночасно до шести дітей, при цьому необхідно мати помічника.

Що ще треба знати

Нагадаємо, незважаючи на війну, в Україні продовжують надавати підтримку сім'ям з маленькими дітьми. Кожна родина, після народження дитини, має право на два види фінансової допомоги: одноразову виплату та суму в розмірі 41 тисячі гривень, яка надається протягом трьох років.

Ми також писали, що Міністерство охорони здоров'я України спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів. Відомство затвердило єдину форму медичної довідки.