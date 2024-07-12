Компенсация за няню — как получить 100% возмещение средств от государства

Женщина с детьми. Фото: УНІАН

В Украине действует программа "Муниципальная няня". Этот проект позволяет семьям нанимать человека по уходу за ребенком, при этом часть зарплаты няне компенсирует государство.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Какую компенсацию можно получить

В сообщении сказано, что возмещение составляет 100% минимальной зарплаты в час, действующей с 1 января этого года, за один час ухода, но не более 165 часов в месяц.

На 2024 год минимальная зарплата составляет 7 100 грн. По словам представителей Минсоцполитики, эта сумма компенсирует уход за одним ребенком. Если детей больше, возмещение зависит от их количества. Например, за уход за тремя детьми максимальная компенсация составляет 21 300 грн. при полной рабочей нагрузке, и она уменьшается с соответствующим сокращением рабочих часов.

Кто может стать муниципальной няней

Няней может быть лицо, имеющее статус физического лица-предпринимателя по классификации КВЭД 97.00 или КВЭД 88.91. Это позволяет ей ухаживать за троими детьми одновременно из одной или разных семей.

Если няня может обеспечить качественный уход для большего количества детей, она должна зарегистрироваться как юридическое лицо по классификации КВЭД 78.20 или КВЭД 85.10. Это позволяет ей ухаживать одновременно к шести детям, при этом необходимо иметь помощника.

Что еще нужно знать

Напомним, невзирая на войну, в Украине продолжают оказывать поддержку семьям с маленькими детьми. Каждая семья, после рождения ребенка, имеет право на два вида финансовой помощи: одноразовую выплату и сумму в размере 41 тысячи гривен, которая предоставляется в течение трех лет.

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