В Україні масово продають фальшиві долари — як перевірити купюри

Обмін доларів. Ілюстративне фото: depositphotos

В Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.

Як працюють такі схеми розповіло OBOZ.UA.

Де продають фальшиву валюту

В Україні працюють сотні Telegram-каналів, які продають долари, однак серед них багато шахраїв, що розповсюджують фальшиву валюту.

Зазвичай оплата за такий "обмін" відбувається на криптогаманець, а "долари" можна отримати звичайною поштою або за допомогою "закладок" — кур'єр залишає посилку на вулиці в обраному місці та відправляє геомітку покупцю.

Журналістам вдалося знайти один з таких "обмінників" — за 1000 гривень там пропонують купити 100 фальшивих доларів, тобто за курсом 10 грн за "долар".

Як обмінюють фальшиві купюри

Шахраї зазначають, що якість фальшивок настільки висока, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх купюр.

За їх словами, такі долари нібито навіть можна обміняти у деяких пунктах, однак у касі банку помітять фальшивку.

Як не потрапити на шахрайську схему

Аби не стати жертвою шахраїв, необхідно користуватися послугами лише офіційних обмінних пунктів — їх перелік та адреси є на сайті Нацбанку.

Перед тим, як здійснити обмін в тому чи іншому пункті, перевірте, чи він працює легально.

Також варто переконатися, що в реєстрі та в документах обмінника написана одна і та сама юридична назва. Водночас важливо зберігати чеки фінансової операції.

Крім того, ризиків можна уникнути, якщо обмінювати валюту в касах банків, хоч там і менш привабливий курс. У разі обміну великої суми долари необхідно замовити завчасно через телефон.

Також краще відмовитися від того, аби брати долари від фізичних осіб у разі продажу — в такому разі ви берете на себе всі ризики.

Самостійно перевірити, чи справжні купюри — неможливо, оскільки шахраї навчилися підробляти всі ознаки, які можна помітити без спеціальних інструментів.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова схема шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про нібито надходження посилок на пошту.

Раніше в Одеській області викрили телефонного шахрая. Чоловік ошукував людей, представляючись співробітником банку.