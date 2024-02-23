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В Украине массово продают фальшивые доллары — как проверить купюры

23 февраля 2024 18:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине массово продают фальшивые доллары — как проверить купюры
Обмен долларов. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.

Как работают такие схемы, рассказал OBOZ.UA.

Где продают фальшивую валюту

В Украине работают сотни Telegram-каналов, продающих доллары, однако среди них много мошенников, которые распространяют фальшивую валюту.

Обычно оплата за такой "обмен" производится на криптокошелек, а "доллары" можно получить обычной почтой или с помощью "закладок" — курьер оставляет посылку на улице в выбранном месте и отправляет геометку покупателю.

Журналистам удалось найти один из таких "обменников" — за 1000 гривен там предлагают купить 100 фальшивых долларов, то есть по курсу 10 грн за "доллар".

Как обменивают фальшивые купюры

Мошенники отмечают, что качество фальшивок настолько высокое, что их почти невозможно отличить от настоящих купюр.

По их словам, такие доллары вроде даже можно обменять в некоторых пунктах, однако в кассе банка заметят фальшивку.

Как не попасть на мошенническую схему

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо пользоваться услугами только официальных обменных пунктов — их перечень и адреса есть на сайте Нацбанка.

Перед тем, как совершить обмен в том или ином пункте, проверьте, работает ли он легально.

Также следует убедиться, что в реестре и в документах обменника написано одно и то же юридическое название. В то же время, важно хранить чеки финансовой операции.

Кроме того, рисков можно избежать, если обменивать валюту в кассах банков, хоть там и менее привлекательный курс. В случае обмена большой суммы доллары необходимо заказать заранее по телефону.

Также лучше отказаться от того, чтобы брать доллары от физических лиц при продаже — в таком случае вы берете на себя все риски.

Самостоятельно проверить, настоящие ли купюры — невозможно, поскольку мошенники научились подделывать все признаки, которые можно заметить без специальных инструментов.

Напомним, в Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники распространяют фейковые СМС-сообщения о якобы поступлении посылок на почту.

Ранее в Одесской области разоблачили телефонного мошенника. Мужчина обманывал людей, представляясь сотрудником банка.

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мошенничество
валюта
обменники

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