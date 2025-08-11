Українським студентам планують підвищити стипендії — скільки платитимуть

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство освіти України планує запровадити так звані національні стипендії. Крім того, розглядається перерахунок стипендій для тих, хто вчиться за держзамовленням. При цьому вже з 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій.



Як планують перерахувати стипендії

"Академічна стипендія — близько 2 100 грн. Підвищена стипендія доходить майже до 3 000. Цього, звісно недостатньо. І ми розуміємо, що стипендійне забезпечення потребує підвищення", — розповів в інтерв'ю РБК-Україна колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Винницький пояснив, що зараз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який передбачає запровадження так званих національних стипендій.

"Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плати. Щоб людина могла жити з такої стипендії. Це буде для наших найсильніших вступників, які будуть мати найвищі бали", — наголосив експосадовець.

Крім того, законопроєктом пропонується підвищення стипендії для тих, хто вчиться за держзамовленням. Забезпечення стипендіями буде темою дня в найближчі місяці в рамках прийняття законопроєкту №10399. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже з наступного року.

Які стипендії зростуть вже цьогоріч

З 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій Президента України, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які передбачають підвищення розмірів президентських академічних стипендій", — написав він у понеділок, 11 серпня.

Нові розміри з 1 вересня 2025 року:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 6 320 грн;

студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми) — 7 600 грн;

студенти закладів вищої освіти — 10 000 грн;

аспіранти — 23 700 грн.

Нардеп наголосив, що йдеться лише про президентські академічні, а не про всі стипендії.

"Але треба підвищувати розмір і звичайних академічних та соціальних стипендій, які отримує більшість студентів, а не тільки президентські", — зауважив Гончаренко.

Які стипендії отримують українські студенти

У 2025-2026 навчальному році студенти українських вишів та закладів фахової передвищої освіти можуть розраховувати на такі види стипендій:

академічні — за результатами навчання;

соціальні — на підставі пільг;

президентські — для найкращих студентів й переможців загальноукраїнських та інтернаціональних олімпіад;

стипендії Кабміну та Верховної Ради — за суттєві навчальні та наукові досягнення.

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

