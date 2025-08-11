Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні підвищать деякі держвиплати — кого торкнеться

В Україні підвищать деякі держвиплати — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 18:05
Українським студентам планують підвищити стипендії — скільки платитимуть
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство освіти України планує запровадити так звані національні стипендії. Крім того, розглядається перерахунок стипендій для тих, хто вчиться за держзамовленням. При цьому вже з 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як планують перерахувати стипендії

"Академічна стипендія — близько 2 100 грн. Підвищена стипендія доходить майже до 3 000. Цього, звісно недостатньо. І ми розуміємо, що стипендійне забезпечення потребує підвищення", — розповів в інтерв'ю РБК-Україна колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Винницький пояснив, що зараз на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який передбачає запровадження так званих національних стипендій. 

"Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плати. Щоб людина могла жити з такої стипендії. Це буде для наших найсильніших вступників, які будуть мати найвищі бали", — наголосив експосадовець.

Крім того, законопроєктом пропонується підвищення стипендії для тих, хто вчиться за держзамовленням. Забезпечення стипендіями буде темою дня в найближчі місяці в рамках прийняття законопроєкту №10399. Якщо його ухвалять, зміни можуть набути чинності вже з наступного року.

Які стипендії зростуть вже цьогоріч

З 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій Президента України, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які передбачають підвищення розмірів президентських академічних стипендій", — написав він у понеділок, 11 серпня.

Нові розміри з 1 вересня 2025 року:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 6 320 грн;
  • студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми)  —  7 600 грн;
  • студенти закладів вищої освіти — 10 000 грн;
  • аспіранти —  23 700 грн.

Нардеп наголосив, що йдеться лише про президентські академічні, а не про всі стипендії.

"Але треба підвищувати розмір і звичайних академічних та соціальних стипендій, які отримує більшість студентів, а не тільки президентські", — зауважив Гончаренко.

Які стипендії отримують українські студенти

У 2025-2026 навчальному році студенти українських вишів та закладів фахової передвищої освіти можуть розраховувати на такі види стипендій:

  • академічні — за результатами навчання;
  • соціальні — на підставі пільг;
  • президентські — для найкращих студентів й переможців загальноукраїнських та інтернаціональних олімпіад;
  • стипендії Кабміну та Верховної Ради — за суттєві навчальні та наукові досягнення.

Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

Раніше ми писали, які стипендії можуть отримати українці у Польщі та які умови допомоги.

Також дізнавайтеся, за яких обставин можна втратити соціальну стипендію

МОН виплати студенти стипендії державні програми
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації