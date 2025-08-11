Украинским студентам планируют повысить стипендии — сколько будут платить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство образования Украины планирует ввести так называемые национальные стипендии. Кроме того, рассматривается перерасчет стипендий для тех, кто учится по госзаказу. При этом уже с 1 сентября 2025 года вырастут размеры академических стипендий.

Как планируют пересчитать стипендии

"Академическая стипендия — около 2 100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3 000. Этого, конечно, недостаточно. И мы понимаем, что стипендиальное обеспечение требует повышения", — рассказал в интервью РБК-Украина бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Винницкий пояснил, что сейчас на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который предусматривает введение так называемых национальных стипендий.

"Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы. Чтобы человек мог жить с такой стипендии. Это будет для наших сильнейших абитуриентов, которые будут иметь самые высокие баллы", — подчеркнул экс-чиновник.

Кроме того, законопроектом предлагается повышение стипендии для тех, кто учится по госзаказу. Обеспечение стипендиями будет темой дня в ближайшие месяцы в рамках принятия законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

Какие стипендии вырастут уже в этом году

С 1 сентября 2025 года вырастут размеры академических стипендий Президента Украины, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство приняло изменения в постановление, которые предусматривают повышение размеров президентских академических стипендий", — написал он в понедельник, 11 августа.

Новые размеры с 1 сентября 2025 года:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования — 6 320 грн;

студенты учреждений профессионального предвысшего образования (колледжи, техникумы) — 7 600 грн;

студенты заведений высшего образования — 10 000 грн;

аспиранты — 23 700 грн.

Нардеп подчеркнул, что речь идет только о президентских академических, а не обо всех стипендиях.

"Но надо повышать размер и обычных академических и социальных стипендий, которые получает большинство студентов, а не только президентские", — отметил Гончаренко.

Какие стипендии получают украинские студенты

В 2025-2026 учебном году студенты украинских вузов и учреждений профессионального предвысшего образования могут рассчитывать на такие виды стипендий:

академические — по результатам обучения;

социальные — на основании льгот;

президентские — для лучших студентов и победителей всеукраинских и интернациональных олимпиад;

стипендии Кабмина и Верховной Рады — за существенные учебные и научные достижения.

Порядок назначения и выплаты стипендий утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2004 № 882 "Вопросы стипендиального обеспечения".

