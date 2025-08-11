Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине повысят некоторые госвыплаты — кого коснется

В Украине повысят некоторые госвыплаты — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:05
Украинским студентам планируют повысить стипендии — сколько будут платить
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство образования Украины планирует ввести так называемые национальные стипендии. Кроме того, рассматривается перерасчет стипендий для тех, кто учится по госзаказу. При этом уже с 1 сентября 2025 года вырастут размеры академических стипендий.

Новини.LIVE рассказывают об этом детальнее.

Реклама
Читайте также:

Как планируют пересчитать стипендии

"Академическая стипендия — около 2 100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3 000. Этого, конечно, недостаточно. И мы понимаем, что стипендиальное обеспечение требует повышения", — рассказал в интервью РБК-Украина бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Винницкий пояснил, что сейчас на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который предусматривает введение так называемых национальных стипендий.

"Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной платы. Чтобы человек мог жить с такой стипендии. Это будет для наших сильнейших абитуриентов, которые будут иметь самые высокие баллы", — подчеркнул экс-чиновник.

Кроме того, законопроектом предлагается повышение стипендии для тех, кто учится по госзаказу. Обеспечение стипендиями будет темой дня в ближайшие месяцы в рамках принятия законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

Какие стипендии вырастут уже в этом году

С 1 сентября 2025 года вырастут размеры академических стипендий Президента Украины, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство приняло изменения в постановление, которые предусматривают повышение размеров президентских академических стипендий", — написал он в понедельник, 11 августа.

Новые размеры с 1 сентября 2025 года:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования  6 320 грн;
  • студенты учреждений профессионального предвысшего образования (колледжи, техникумы)  7 600 грн;
  • студенты заведений высшего образования  10 000 грн;
  • аспиранты  23 700 грн.

Нардеп подчеркнул, что речь идет только о президентских академических, а не обо всех стипендиях.

"Но надо повышать размер и обычных академических и социальных стипендий, которые получает большинство студентов, а не только президентские", — отметил Гончаренко.

Какие стипендии получают украинские студенты

В 2025-2026 учебном году студенты украинских вузов и учреждений профессионального предвысшего образования могут рассчитывать на такие виды стипендий:

  • академические  по результатам обучения;
  • социальные  на основании льгот;
  • президентские  для лучших студентов и победителей всеукраинских и интернациональных олимпиад;
  • стипендии Кабмина и Верховной Рады  за существенные учебные и научные достижения.

Порядок назначения и выплаты стипендий утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2004 № 882 "Вопросы стипендиального обеспечения".

Ранее мы писали, какие стипендии могут получить украинцы в Польше и какие условия помощи.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах можно потерять социальную стипендию.

МОН выплаты студенты стипендии государственные программы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации