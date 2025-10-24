Відео
В Україні готуються до обмежень газопостачання — деталі

В Україні готуються до обмежень газопостачання — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:59
Оновлено: 21:38
Обстріли об'єктів газовидобутку — про яку проблему попередили українців
Запалена газова конфорка. Фото: Новини.LIVE

Для українських областей вже створили план дій для обмеження постачання газу через атаки РФ по об’єктах газової інфраструктури. Влада в регіонах підготувалася до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України

Читайте також:

Коли можуть відключити газ

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що в уряді є напрацьовані технічні рішення для оперативного реагування, якщо під час ворожих ударів буде пошкоджена газотранспортна інфраструктура.

"Ми маємо готові алгоритми дій для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу. Усі області поінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Сподіваємося, що обмеження не знадобляться, але готовність є", — сказала Гринчук. 

Міністерка також наголосила, що енергосистема продовжує працювати стабільно, попри те, що РФ щодня атакує критичну інфраструктуру. Водночас є регіони, де ситуація зі світлом через обстріли доволі складна.

"Найскладнішою наразі є ситуація в Чернігівській області, де енергооб’єкти зазнають атак майже щодня. Зараз діє три черги погодинних відключень, але очікуємо, що після завершення ремонтних робіт найближчими днями ситуація стабілізується", — розповіла міністерка енергетики. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, починаючи з жовтня 2025 року росіяни понад шість разів били по газовидобутку України.

"Відповідно, режим видобутку природного газу національного є під ризиком тою чи іншою мірою, а відповідно нам потрібно компенсувати й страхувати цю групу ризиків шляхом додаткового імпорту", — сказав він. 

Зараз українська влада домовляється з ЄБРР, країнами ЄС, Норвегією, США та Канадою щодо фінансування гарантованих контрактів для Нафтогазу.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє 150 мільйонів доларів на енергетичну підтримку для України. За ці гроші країна планує закупити газ. Також ми повідомляли, що опалювальний сезон 2025/2026 в Україні, ймовірно, розпочнеться із затримкою. Наприклад, тепло у помешканнях киян може з’явитися не раніше листопада.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
