Обстрелы объектов газодобычи — о какой проблеме предупредили украинцев

Зажженная газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE

Для украинских областей уже создали план действий для ограничения поставок газа из-за атак РФ по объектам газовой инфраструктуры. Власти в регионах подготовились к любым сценариям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Когда могут отключить газ

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в правительстве есть наработанные технические решения для оперативного реагирования, если из-за вражеских ударов будет повреждена газотранспортная инфраструктура.

"Мы имеем готовые алгоритмы действий для ограничения, переподключения или изменения маршрутов подачи газа. Все области проинформированы и технически готовы к любым сценариям. Надеемся, что ограничения не понадобятся, но готовность есть", — сказала Гринчук.

Министр также отметила, что энергосистема продолжает работать стабильно несмотря на то, что РФ ежедневно атакует критическую инфраструктуру. В то же время есть регионы, где ситуация со светом из-за обстрелов довольно сложная.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Черниговской области, где энергообъекты подвергаются атакам почти ежедневно. Сейчас действует три очереди почасовых отключений, но ожидаем, что после завершения ремонтных работ в ближайшие дни ситуация стабилизируется", — рассказала министр энергетики.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, начиная с октября 2025 года россияне более шести раз били по газодобыче Украины.

"Соответственно режим добычи природного газа национального, он под риском в той или иной степени, а соответственно нам нужно компенсировать и страховать эту группу рисков путем дополнительного импорта", — сказал он.

Сейчас украинская власть договаривается с ЕБРР, странами ЕС, Норвегией, США и Канадой по финансированию гарантированных контрактов для Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет 150 миллионов долларов на энергетическую поддержку для Украины. За эти деньги страна планирует закупить газ. Также мы сообщали, что отопительный сезон 2025/2026 в Украине, вероятно, начнется с задержкой. Например, тепло в квартирах киевлян может появиться не раньше ноября.