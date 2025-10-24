Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине готовятся к ограничениям газоснабжения — детали

В Украине готовятся к ограничениям газоснабжения — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 20:59
обновлено: 20:59
Обстрелы объектов газодобычи — о какой проблеме предупредили украинцев
Зажженная газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE

Для украинских областей уже создали план действий для ограничения поставок газа из-за атак РФ по объектам газовой инфраструктуры. Власти в регионах подготовились к любым сценариям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Реклама
Читайте также:

Когда могут отключить газ

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в правительстве есть наработанные технические решения для оперативного реагирования, если из-за вражеских ударов будет повреждена газотранспортная инфраструктура.

"Мы имеем готовые алгоритмы действий для ограничения, переподключения или изменения маршрутов подачи газа. Все области проинформированы и технически готовы к любым сценариям. Надеемся, что ограничения не понадобятся, но готовность есть", — сказала Гринчук.

Министр также отметила, что энергосистема продолжает работать стабильно несмотря на то, что РФ ежедневно атакует критическую инфраструктуру. В то же время есть регионы, где ситуация со светом из-за обстрелов довольно сложная.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Черниговской области, где энергообъекты подвергаются атакам почти ежедневно. Сейчас действует три очереди почасовых отключений, но ожидаем, что после завершения ремонтных работ в ближайшие дни ситуация стабилизируется", — рассказала министр энергетики.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, начиная с октября 2025 года россияне более шести раз били по газодобыче Украины.

"Соответственно режим добычи природного газа национального, он под риском в той или иной степени, а соответственно нам нужно компенсировать и страховать эту группу рисков путем дополнительного импорта", — сказал он.

Сейчас украинская власть договаривается с ЕБРР, странами ЕС, Норвегией, США и Канадой по финансированию гарантированных контрактов для Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет 150 миллионов долларов на энергетическую поддержку для Украины. За эти деньги страна планирует закупить газ. Также мы сообщали, что отопительный сезон 2025/2026 в Украине, вероятно, начнется с задержкой. Например, тепло в квартирах киевлян может появиться не раньше ноября.

газоснабжение газ война в Украине ограничения отключения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации