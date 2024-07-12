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В Україні дорожчає проїзд у громадському транспорті — які ціни у липні

12 липня 2024 11:57
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на проїзд в Україні — які тарифи на громадський транспорт у липні
Маршрутка в Києві. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд у громадському транспорті. В деяких містах вартість поїздок хочуть підвищити на 50%.

Про те, які ціни на проїзд у міському транспорті України, розповідає РБК-Україна.

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Де планують підвищити тариф на 50%

Нещодавно на сайті Тернопільської міськради з'явилися два проєкти рішень про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. 

Наразі проїзд у міському транспорті за карткою тернополянина коштує 8 гривень, а при розрахунку банківською карткою — 10 гривень. Згідно з проектом рішення, з 1 серпня пасажирам доведеться платити вже 12 і 15 гривень відповідно. Проте, як повідомляло видання "Суспільне Тернопіль", місцеві перевізники пропонують підвищити тарифи до 16-20 грн за поїздку.

Також з 1 серпня школярі, студенти та деякі категорії пенсіонерів платитимуть за проїзд у маршрутках замість 4 гривень — 6 гривень.

Які подорожчав проїзд у 2024 році

У Вінниці підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті з 1 липня. Відтепер поїздка у автобусі обійдеться у 12 грн, а у маршрутках вартість коливається від 15 до 18 грн.

У Івано-Франківську вартість проїзду зросла з 10 до 15 грн. За оплату банківською карткою вона складає 12 грн, за карткою іванофранківця — 10 грн, а за студентською карткою — 8 грн.

У Львові тепер за квиток у трамваї, придбаний у водія, доведеться заплатити 20 грн, а за QR-кодом — 15 грн. Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 25 грн міська влада перенесла на вересень.

В Ужгороді підвищили вартість проїзду з 12 до 15 грн.

У Чернівцях з березня ціна проїзду у тролейбусах зросла з 10 до 12 грн.

У Запоріжжі відтепер потрібно платити 10 грн за проїзд у міському електротранспорті та автобусах. Від 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.

У Сумах з 22 червня вартість проїзду на міських автобусних маршрутах зросла до 15 грн замість попередніх 10 грн.

Де найвищі та найнижчі тарифи на проїзд

За даними Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті склала 9,31 грн за один квиток.

Найвища вартість проїзду зафіксована у наступних регіонах:

  • Полтавська область — 10,95 грн;
  • Чернівецька область — 12,96 грн;
  • Чернігівська область — 13,84 грн;
  • Житомирська область — 15 грн;
  • Львівська область — 15,74 грн.

Найдешевший проїзд в середньому:

  • у Київській — 5 грн;
  • Херсонській — 6 грн;
  • Кіровоградській — 6,48 грн;
  • Харківській області — 6,60 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, військовослужбовці в Україні мають право на ряд пільг. Зокрема, згідно з українським законодавством, їм доступний безкоштовний проїзд міським та міжміським транспортом.

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський 26 червня 2024 року підписав закон № 5705, який надає юридичну силу електронному квитку. Тепер він прирівнюється до традиційного паперового квитка.

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