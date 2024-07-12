Цены на проезд в Украине — какие тарифы на общественный транспорт в июле

Маршрутка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за роста тарифов на электроэнергию и горючее в Украине дорожает проезд в общественном транспорте. В некоторых городах стоимость поездок желают повысить на 50%.

О том, каковы цены на проезд в городском транспорте Украины, рассказывает РБК-Україна.

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Недавно на сайте Тернопольского горсовета появилось два проекта решений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Сейчас проезд в городском транспорте за картой жителя Тернополя стоит 8 гривен, а при расчете банковской картой — 10 гривен. Согласно проекту решения, с 1 августа пассажирам придется платить уже 12 и 15 гривен соответственно. Однако, как сообщало издание "Суспільне Тернопіль", местные перевозчики предлагают повысить тарифы до 16-20 грн за поездку.

Также с 1 августа школьники, студенты и некоторые категории пенсионеров будут платить за проезд в маршрутках вместо 4-6 гривен.

Подорожавший проезд в 2024 году

В Виннице повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 1 июля. Теперь поездка в автобусе обойдется в 12 грн, а в маршрутках стоимость колеблется от 15 до 18 грн.

В Ивано-Франковске стоимость проезда выросла с 10 до 15 грн. За оплату банковской картой она составляет 12 грн, по карте иванофранковца — 10 грн, а по студенческой карте — 8 грн.

Во Львове теперь за билет в трамвае, приобретенный у водителя, придется заплатить 20 грн, а по QR-коду — 15 грн. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 25 грн городские власти перенесли на сентябрь.

В Ужгороде повысили стоимость проезда с 12 до 15 грн.

В Черновцах с марта цена проезда в троллейбусах выросла с 10 до 12 грн.

В Запорожье нужно платить 10 грн за проезд в городском электротранспорте и автобусах. С 25 февраля 2022 года проезд в троллейбусах и трамваях города был бесплатным.

В Сумах с 22 июня стоимость проезда на городских автобусных маршрутах выросла до 15 грн. вместо предыдущих 10 грн.

Где самые высокие и низкие тарифы на проезд

По данным Государственной службы статистики, на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте составила 9,31 грн за один билет.

Самая высокая стоимость проезда зафиксирована в следующих регионах:

Полтавская область — 10,95 грн;

Черновицкая область — 12,96 грн;

Черниговская область — 13,84 грн;

Житомирская область — 15 грн;

Львовская область — 15,74 грн.

Самый дешевый проезд в среднем:

в Киевской — 5 грн;

Херсонской — 6 грн;

Кировоградской — 6,48 грн;

Харьковской области — 6,60 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, военнослужащие в Украине имеют право на ряд льгот. В частности, согласно украинскому законодательству, им доступен бесплатный проезд по городскому и междугородному транспорту.

Мы также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня 2024 подписал закон № 5705, который придает юридическую силу электронному билету. Теперь он приравнивается к традиционному бумажному билету.