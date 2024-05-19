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В Украине подорожает топливо и сигареты, — комментарий Гетманцева

19 мая 2024 06:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Цены на сигареты и топливо пойдут вверх
Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ближайшее время Украину ждет повышение акцизов на топливо и акцизов на табак. Что касается последнего повышения, то соответствующий законопроект уже в ВР. А вот что касается подорожания топлива, то оно начнется во втором полугодии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"Речь о поэтапном повышении год к году и перевод акциза в евро, чтобы не делать индексацию. На сегодняшний день акциз увеличивается на 20%. Законопроект предлагает увеличить его на 30% в следующем году. Акциз стоимости сигарет составляет примерно 60%. Ну вот считайте", – сказал политик.

Что касается удорожания топлива, то первый шаг в этом направлении планируется сделать во втором полугодии 2024 года. Кабмин рассчитывает получить 20 миллиардов.

"Но на цену топлива влияет в большей степени цена на нефть, которая имеет тенденцию к росту с начала года. Точных прогнозов по цене я делать не буду, потому что они могут повлиять на рынок", — пояснил Гетманцев.

Напомним, народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что украинская экономика претерпела определенные изменения после полномасштабного вторжения и перешла на военные рельсы. Речь идет, в частности, об увеличении государственного заказа на военные нужды и развертывании оборонно-промышленного комплекса.

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акцизы

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