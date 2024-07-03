Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні дорожчає дизпаливо — якими будуть ціни на АЗС завтра arrow

В Україні дорожчає дизпаливо — якими будуть ціни на АЗС завтра

3 липня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 4 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні оновили ціни на пальне. За останню добу на українських АЗС дещо знизили вартість бензину. Проте дизпаливо і автогаз здорожчали. Найбільше зросла ціна дизелю — на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 4 липня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне 4 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 4 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 4 липня

За даними моніторингового порталу, 4 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,02 грн/л (-0,01);
  • А-95 — 56,47 грн/л (-0,01);
  • А-92 — 53,43 грн/л (-0,05);
  • дизельне пальне — 52,65 грн/л (+0,19);
  • скраплений газ — 26,53 грн/л (+0,04).

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,42 грн/л;
  • А-92 — 53,42 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.
Вартість бензину ДТ і автогазу 4 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 4 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 липня

Пальне бренду "Євро-95" 4 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, поставки Tesla падають другий квартал поспіль. Наразі компанії Ілона Маска доводиться долати жорстку конкуренцію в Китаї та слабкий попит через відсутність доступних нових моделей.

Ми також писали про прості вправи, які можна виконувати, стоячи в заторі. Тривале перебування водія за кермом призводить до порушення кровообігу.

бензин авто АЗС ціни в Україні ціни пальне дизпаливо ринок пального гроші автогаз Ціни на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть