Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 4 липня

В Україні дорожчає дизпаливо — якими будуть ціни на АЗС завтра
В Україні оновили ціни на пальне. За останню добу на українських АЗС дещо знизили вартість бензину. Проте дизпаливо і автогаз здорожчали. Найбільше зросла ціна дизелю — на 10 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 4 липня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 4 липня
За даними моніторингового порталу, 4 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,02 грн/л (-0,01);
- А-95 — 56,47 грн/л (-0,01);
- А-92 — 53,43 грн/л (-0,05);
- дизельне пальне — 52,65 грн/л (+0,19);
- скраплений газ — 26,53 грн/л (+0,04).
Тиждень тому
- A-95+ — 60,03 грн/л;
- А-95 — 56,42 грн/л;
- А-92 — 53,42 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,53 грн/л;
- скраплений газ — 26,48 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 липня
Пальне бренду "Євро-95" 4 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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Нагадаємо, поставки Tesla падають другий квартал поспіль. Наразі компанії Ілона Маска доводиться долати жорстку конкуренцію в Китаї та слабкий попит через відсутність доступних нових моделей.
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