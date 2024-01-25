Ціни на пальне в Україні станом на 25 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 25 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензинів всіх марок, а також дизельного пального та автогазу. Найбільше здешевшав бензин марки А-95. Ціна на нього впала більш ніж на 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 25 січня

За даними моніторингового сайту, 25 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,17 грн/л;

А-95 — 50,77 грн/л;

А-92 — 47,333 грн/л;

дизельне пальне — 50,80 грн/л;

скраплений газ — 27,64 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,02 грн/л,

бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,98 грн/л,

скраплений газ — 28,02 грн/л.

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Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 25 січня

25 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz та "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС Neftek — 45,99 грн/л.

ЗС Neftek — 45,99 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 г рн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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