Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 25 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего коснулось бензинов всех марок, а также дизельного горючего и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-95. Цена на него упала более чем на 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 25 января

По данным мониторингового сайта, 25 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,17 грн/л;

А-95 — 50,77 грн/л;

А-92 — 47,333 грн/л;

дизельное топливо — 50,80 грн/л;

сжиженный газ — 27,64 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,02 грн/л,

бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 50,98 грн/л,

сжиженный газ — 28,02 грн/л.

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Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 25 января

25 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz и "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А ВС Neftek — 45,99 грн/л.

ВС Neftek — 45,99 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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