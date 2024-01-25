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В Украине дешевеют все виды горючего — какие цены на АЗС сегодня

25 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 25 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего коснулось бензинов всех марок, а также дизельного горючего и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-95. Цена на него упала более чем на 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 января 2024 года
Цены на топливо в Украине на 25 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 25 января

По данным мониторингового сайта, 25 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,17 грн/л;
  • А-95 — 50,77 грн/л;
  • А-92 — 47,333 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,64 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,02 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,98 грн/л,
  • сжиженный газ — 28,02 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 января 2024 года
Цены на топливо в январе. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 25 января

25 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz и "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС Neftek — 45,99 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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Украина
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