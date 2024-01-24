Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 24 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости топлива коснулось бензинов всех марок (кроме A-95+), а также дизельного топлива и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала более чем на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 24 января вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 24 января 2024 года. Фото: Новости.

Цены на горючее на АЗС 24 января

По данным мониторингового сайта, 24 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,22 грн/л;

А-95 — 50,83 грн/л;

А-92 — 47,39 грн/л;

дизельное топливо — 50,83 грн/л;

сжиженный газ — 27,67 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,01 грн/л,

бензин А-92 — за 47,75 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 50 грн/л,

сжиженный газ — 28,18 грн/л.

Цены на топливо в январе. Фото: Новости.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 24 января

24 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz - 47,50 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А ВС VostokGaz — 44,99 грн/л.

ВС VostokGaz — 44,99 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,15 грн/л, на KLO — 27,69 г рН/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что эксперты предупредили, на каких автомобилях опасно ездить зимой в Украину. Машины особенно малого класса А удобны для парковки в перегруженном городе, но на зимней трассе у них могут возникнуть большие проблемы. Ведь чем короче автомобиль, тем хуже он ведет себя на скользкой дороге.

Ранее мы рассказали, как спасти примерзшие к лобовому стеклу авто дворники. Большинство автовладельцев хоть раз в жизнь сталкивалось с примерзанием щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу машины. Существует множество способов освободить дворники из ледового плена, но есть методы совершенно неприемлемые для этого, приводящие к поломке щеток.