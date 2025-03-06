Найвигідніший курс долара 6 березня 2025 — в яких банках краще купувати валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжує дешевшати долар. Курс обміну валюти США на ринку знижується другий день поспіль.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на четвер, 6 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 6 березня долари в обмінниках купують в середньому за 41 гривню, що на 18 копійок нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,63 гривні. Це на 9 копійок вище щодо 5 березня.

Курс долара у банках

На ранок 6 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,20 гривні — на 7 копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,75 гривні (-7 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 40,98, продаж — 41,58;

ПУМБ: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Райффайзен Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,48;

Сенс Банк: купівля — 41,15, продаж — 41,65;

Укрсиббанк: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

Кредобанк: купівля — 41,26, продаж — 41,64;

Таскомбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,69;

А-Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

ПроКредит Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,75;

МТБ Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Глобус: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Акордбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,62;

Банк Львів: купівля — 41,30, продаж — 41,39;

Комінбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,75;

Кліринговий Дім: купівля — 41,16, продаж — 41,66.

Ощадбанк: купівля — 41,15, продаж — 41,60;

Монобанк: купівля — 41,20, продаж — 41,66.

Що відбувається з курсом долара в Україні і яким він буде

Політичні потрясіння, зокрема конфлікт між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, не викликали різких коливань на українському валютному ринку. Курс долара не підскочив до захмарних висот, як побоювалися багато громадян. Хоча на готівковому ринку й спостерігався певний стрибок, він виявився короткочасним.

Одразу після сварки між президентами України та США відбулося зростання вартості долара. В обмінних пунктах курс досяг 42 грн, подолавши психологічну позначку. Однак ці коливання були нетривалими. Вже до 3 березня ситуація стабілізувалася.

Проте, як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, прогнозована девальвація гривні продовжиться. У державному бюджеті закладено курс 45 грн/дол. до кінця 2025 року, тому НБУ поступово послаблюватиме курс національної валюти, щоб досягти запланованих показників.

За словами експерта, такі заходи спрямовані на підтримку економічної стабільності, але громадянам варто готуватись до подальших змін валютного курсу.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, курс долара в Україні не повернеться до колишніх значень. Вони впевнені, що американська валюта більше не коштуватиме 20 чи 30 гривень, як це було на початок повномасштабної війни.

Крім того, розмови про можливий початок мирних переговорів майже не впливають на валютний ринок України. Долар не подешевшає, а гривня продовжуватиме втрачати у вартості. Єдине, що можливо, це тимчасова стабілізація курсу.