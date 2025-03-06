Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине дешевеет доллар — какие банки дают самый выгодный курс arrow

В Украине дешевеет доллар — какие банки дают самый выгодный курс

6 марта 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Самый выгодный курс доллара 6 марта 2025 — в каких банках лучше покупать валюту
Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине продолжает дешеветь доллар. Курс обмена валюты США на рынке снижается второй день подряд.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на четверг, 6 марта.

Читайте также:

Курс доллара в обменниках

По состоянию на 6 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41 гривну, что на 18 копеек ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,63 гривны. Это на 9 копеек выше относительно 5 марта.

Курс доллара в банках

На утро 6 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,20 гривны — на 7 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,75 гривны (-7 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

  • ПриватБанк: покупка — 40,98, продажа — 41,58;
  • ПУМБ: покупка — 41,20, продажа — 41,80;
  • Райффайзен Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,48;
  • Сенс Банк: покупка — 41,15, продажа — 41,65;
  • Укрсиббанк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;
  • Кредобанк: покупка — 41,26, продажа — 41,64;
  • Таскомбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,69;
  • А-Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;
  • ПроКредит Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;
  • МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;
  • Глобус: покупка — 41,20, продажа — 41,70;
  • Аккордбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,62;
  • Банк Львов: покупка — 41,30, продажа — 41,39;
  • Коминбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,75;
  • Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66.
  • Ощадбанк: покупка — 41,15, продажа — 41,60;
  • Монобанк: покупка — 41,20, продажа — 41,66.

Что происходит с курсом доллара в Украине и каким он будет

Политические потрясения, в частности конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, не вызвали резких колебаний на украинском валютном рынке. Курс доллара не подскочил до заоблачных высот, как опасались многие граждане. Хотя на наличном рынке и наблюдался определенный скачок, он оказался кратковременным.

Сразу после ссоры между президентами Украины и США произошел рост стоимости доллара. В обменных пунктах курс достиг 42 грн, преодолев психологическую отметку. Однако эти колебания были непродолжительными. Уже к 3 марта ситуация стабилизировалась.

Однако, как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, прогнозируемая девальвация гривны продолжится. В государственном бюджете заложен курс 45 грн/долл. до конца 2025 года, поэтому НБУ будет постепенно ослаблять национальную валюту, чтобы достичь запланированных показателей.

По словам эксперта, такие меры направлены на поддержание экономической стабильности, но гражданам стоит готовиться к дальнейшим изменениям валютного курса.

Напомним, что, по данным аналитиков, курс доллара в Украине не вернется к прежним значениям. Они уверены, что американская валюта больше не будет стоить 20 или 30 гривен, как это было на начало полномасштабной войны.

Кроме того, разговоры о возможном начале мирных переговоров почти не влияют на валютный рынок Украины. Доллар не подешевеет, а гривна будет продолжать терять в стоимости. Единственное, что возможно, это временная стабилизация курса.

курс валют курс доллара Украина валюта финансы
Реклама
Реклама
Реклама