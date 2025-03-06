Самый выгодный курс доллара 6 марта 2025 — в каких банках лучше покупать валюту

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжает дешеветь доллар. Курс обмена валюты США на рынке снижается второй день подряд.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на четверг, 6 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 6 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41 гривну, что на 18 копеек ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,63 гривны. Это на 9 копеек выше относительно 5 марта.

Курс доллара в банках

На утро 6 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,20 гривны — на 7 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,75 гривны (-7 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 40,98, продажа — 41,58;

ПУМБ: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Райффайзен Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,48;

Сенс Банк: покупка — 41,15, продажа — 41,65;

Укрсиббанк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

Кредобанк: покупка — 41,26, продажа — 41,64;

Таскомбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,69;

А-Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

ПроКредит Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;

МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Глобус: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Аккордбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,62;

Банк Львов: покупка — 41,30, продажа — 41,39;

Коминбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,75;

Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66.

Ощадбанк: покупка — 41,15, продажа — 41,60;

Монобанк: покупка — 41,20, продажа — 41,66.

Что происходит с курсом доллара в Украине и каким он будет

Политические потрясения, в частности конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, не вызвали резких колебаний на украинском валютном рынке. Курс доллара не подскочил до заоблачных высот, как опасались многие граждане. Хотя на наличном рынке и наблюдался определенный скачок, он оказался кратковременным.

Сразу после ссоры между президентами Украины и США произошел рост стоимости доллара. В обменных пунктах курс достиг 42 грн, преодолев психологическую отметку. Однако эти колебания были непродолжительными. Уже к 3 марта ситуация стабилизировалась.

Однако, как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, прогнозируемая девальвация гривны продолжится. В государственном бюджете заложен курс 45 грн/долл. до конца 2025 года, поэтому НБУ будет постепенно ослаблять национальную валюту, чтобы достичь запланированных показателей.

По словам эксперта, такие меры направлены на поддержание экономической стабильности, но гражданам стоит готовиться к дальнейшим изменениям валютного курса.

Напомним, что, по данным аналитиков, курс доллара в Украине не вернется к прежним значениям. Они уверены, что американская валюта больше не будет стоить 20 или 30 гривен, как это было на начало полномасштабной войны.

Кроме того, разговоры о возможном начале мирных переговоров почти не влияют на валютный рынок Украины. Доллар не подешевеет, а гривна будет продолжать терять в стоимости. Единственное, что возможно, это временная стабилизация курса.