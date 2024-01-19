В Україні дешевшає автогаз — які сьогодні ціни на АЗС

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 19 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав автогаз. Ціни на нього впали на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 19 січня

За даними моніторингового сайту, 19 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,02 грн/л;

А-92 — 47,74 грн/л;

дизельне пальне — 50,98 грн/л;

скраплений газ — 28,02 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,07 грн/л,

скраплений газ — 28,50 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 19 січня

19 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,17 грн/л, на KLO — 28,19 г рн/л, на Shell — 28,25 грн/л.

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