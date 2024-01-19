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В Україні дешевшає автогаз — які сьогодні ціни на АЗС

19 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Україні дешевшає автогаз — які сьогодні ціни на АЗС
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 19 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась. Найбільше здешевшав автогаз. Ціни на нього впали на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Яка інформація про пальне 19 січня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 19 січня 2024 року

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 19 січня

За даними моніторингового сайту, 19 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,02 грн/л;
  • А-92 — 47,74 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,98 грн/л;
  • скраплений газ — 28,02 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,07 грн/л,
  • скраплений газ — 28,50 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 19 січня 2024 року

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 19 січня

19 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,17 грн/л, на KLO — 28,19 г рн/л, на Shell — 28,25 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-3 найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Lexus — американська гілка японської компанії Toyota Motor Corporation — перші свої моделі не продавала дорого, наприклад у 1989 році в США ціна легендарного седана LS 400 становила близько 35 тис. доларів, що приблизно на 40% менше, ніж за аналогічний Mercedes-Benz. Але за 30 років багато що змінилося, і хоча машини Lexus досі зазвичай дешевші за німецькі аналоги, але багато з них вже доступні лише заможним людям.

Раніше ми розповіли, як використовувати підголівники для евакуації з автомобіля в екстрених ситуаціях. Дорожньо-транспортні пригоди, на жаль, можуть статися будь-коли та з будь-яким водієм. У разі екстремальної ситуації — пожежі або занурення автомобіля під воду — двері транспортного засобу можуть бути заблокованими, і тоді життя людей може врятувати несподіваний елемент салону.  

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