В Украине дешевеет автогаз — какие сегодня цены на АЗС

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 19 января, цены на украинских АЗС немного упали. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась. Больше всего подешевел автогаз. Цены на него упали на 10 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 19 января вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 19 января

По данным мониторингового сайта, 19 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,02 грн/л;

А-92 — 47,74 грн/л;

дизельное топливо — 50,98 грн/л;

сжиженный газ — 28,02 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,07 грн/л,

сжиженный газ — 28,50 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 19 января

19 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 46,40 грн/л.

ВС RLS — 46,40 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,17 грн/л, на KLO — 28,19 грн/л, на Shell — 28,25 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, о ТОП-3 самых дорогих моделях Lexus в 2024 году. Lexus – американская ветвь японской компании Toyota Motor Corporation – первые свои модели не продавала дорого, например в 1989 году в США цена легендарного седана LS 400 составляла около 35 тыс. долларов, что примерно на 40% меньше, чем за аналогичный Mercedes-Benz. Но за 30 лет многое изменилось, и хотя машины Lexus до сих пор обычно дешевле немецких аналогов, но многие из них уже доступны только состоятельным людям.

Ранее мы рассказали, как использовать подголовники для эвакуации из автомобиля в экстренных ситуациях. Дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, могут произойти в любое время и с любым водителем. В случае экстремальной ситуации — пожара или погружения автомобиля под воду — дверь транспортного средства может быть заблокирована, и тогда жизнь людей может спасти неожиданный элемент салона.