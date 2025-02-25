Верховна Рада подвоїла ліміт благодійних внесків для бізнесу — що це означає

Жінка тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році частково скасують податок на прибуток. За відповідний законопроєкт №12328-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану" проголосували народні депутати у вівторок, 25 лютого.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Запровадженими змінами в Україні планують стимулювати благодійну допомогу на користь благодійних організацій та фізосіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ на період дії правового режиму воєнного стану. Передбачається, наприклад, що до кінця календарного року, у якому в Україні припинять воєнний стан, ліміт благодійних внесків для підприємств становити 8% від прибутку, а не 4%, як є зараз.

Це означає, що підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження, але за умови: понад 4% від оподатковуваного прибутку, який був отриманий у попередньому звітному році, треба було перерахувати благодійним організаціям.

Також законопроєкт урівнює податкові наслідки щодо оподаткування ПДФО благодійної допомоги у грошовій та негрошовій формах.

Нові податки у 2025 році

Наприкінці 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11416-д та підвищив податки. Згідно з документом, рівень військового збору для фізичних осіб з 1 січня 2025 становить 5%, а не 1,5%. Також ФОП I, II і IV груп платять 10% від розміру мінімальної зарплати, а податок для ФОП III групи становить 1% від доходу.

Ще з'явилася 50% ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік, а для небанківських установ (крім страхових компаній) ця ставка становить 25% з 2025 року.

Раніше Данило Гетманцев заявляв, що в Україні після війни запровадять так звану прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Передбачається, що доходи розділять на частини, для кожної з яких застосовуватиметься різна ставка.

Також ми розповідали, що фізичні особи-підприємці можуть отримати штраф, якщо протермінують сплату єдиного податку (ЄП). Для представників 1 та 2 групи встановлена фіксована сума санкцій — 50% від розміру ЄП. А ФОПи 3 групи на спрощеній системі повинні платити відсоток від заборгованості, який збільшується з часом.