Верховная Рада удвоила лимит благотворительных взносов для бизнеса — что это значит

Женщина держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году частично отменят налог на прибыль. За соответствующий законопроект №12328-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования благотворительности в период военного положения" проголосовали народные депутаты во вторник, 25 февраля.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Введенными изменениями в Украине планируют стимулировать благотворительную помощь в пользу благотворительных организаций и физлиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ на период действия правового режима военного положения. Предполагается, например, что до конца календарного года, в котором в Украине прекратят военное положение, лимит благотворительных взносов для предприятий составит 8% от прибыли, а не 4%, как сейчас.

Это означает, что предприятия смогут направлять до 8% прибыли на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки, но при условии: более 4% от налогооблагаемой прибыли, которая была получена в предыдущем отчетном году, надо было перечислить благотворительным организациям.

Также законопроект уравнивает налоговые последствия по налогообложению НДФЛ благотворительной помощи в денежной и неденежной формах.

Новые налоги в 2025 году

В конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11416-д и повысил налоги. Согласно документу, уровень военного сбора для физических лиц с 1 января 2025 года составляет 5%, а не 1,5%. Также ФЛП I, II и IV групп платят 10% от размера минимальной зарплаты, а налог для ФЛП III группы составляет 1% от дохода.

Еще появилась 50% ставка налога на прибыль для банков за 2024 год, а для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) эта ставка составляет 25% с 2025 года.

Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что в Украине после войны введут так называемую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Предполагается, что доходы разделят на части, для каждой из которых будет применяться разная ставка.

Также мы рассказывали, что физические лица-предприниматели могут получить штраф, если просрочат уплату единого налога (ЕН). Для представителей 1 и 2 группы установлена фиксированная сумма санкций — 50% от размера ЕН. А ФЛП 3 группы на упрощенной системе должны платить процент от задолженности, который увеличивается со временем.