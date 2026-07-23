Ощадбанк порадив, як легально позбутися старих доларів США

В Ощадбанку пояснили, які долари розцінюються як "старі" в Україні
У державному "Ощадбанку" розповіли, долари яких років випуску не приймають та чи правомірна відмова в обміні. Також клієнтам пояснили, які існують інші легальні способи позбутися старих купюр американської валюти.
Про чинні правила банку розповідають Новини.LIVE.
Які долари розцінюються як "старі" в Україні
За інформацією фінустанови, як правило, на українському валютному ринку "старими" можуть вважатися так звані "білі" купюри американської валюти. Йдеться про банкноти, які були випущені з 1996 по 2013 роки, до того, як з'явилися відомі "сині" купюри з голографічними стрічками.
Проте часто клієнти звертаються з занепокоєнням щодо дійсності доларів 1996 року.
Ключове, що необхідно знати, те, що абсолютно всі купюри старого зразка, які були випущені з 1914 року, досі вважаються чинними, вони з того часу не втратили своєї вартості.
За правилами Федеральної резервної системи США, такі купюри валюти досі розцінюються законним платіжним засобом, а відтак — подальші роки випуску значення не мають. У всіх таких банкнот немає терміну придатності, а тому не можуть бути вилучені з обігу.
Згідно з нормами Національного банку України (НБУ), обмін американської валюти має здійснюватися без відмови.
У клієнтів повинні прийняти купюри, якщо вони справжні (перевірені на валютному детекторі) і не мають суттєвих ушкоджень. Для такого обміну підходять навіть банкноти, які мають незначні потертості, невеликі плями чи штампи.
Водночас, порушенням умов ліцензії на валютні операції фінустановами та обмінниками вважаються:
- встановлення заниженого курсу обміну;
- додаткова комісія за обмін;
- відмова здійснювати обмін старих доларів на нові.
Як клієнтам Ощадбанку вчинити зі "старими" купюрами
Якщо клієнт має старі долари, то може їх використати наступним чином:
- Покласти на валютні депозити — така процедура дозволить збільшити заощадження, а на виході можна отримати нові купюри;
- Витратити за межами країни — в європейських країнах та США взагалі не поширене поняття "старих" доларів;
- Поповнити власну валютну картку — можна поповнити в касі банку свій рахунок і використати картку для здійснення онлайн-платежів або під час оплати за кордоном.
Раніше Новини.LIVE розповідали, коли блокування карток в Ощадбанку може виявитися недостатнім. У банку пояснили, коли клієнтам необхідні додаткові дії для убезпечення рахунків, номера телефону, застосунку та веббанкінгу. Зокрема, це актуально у разі переходу на фішингові сайти.
Також Новини.LIVE писали, кому з клієнтів Ощадбанку можуть нарахувати грошові винагороди. Як пояснили у фінустанові, йдеться про ініціативу з оператором сервісів EasyPay. У разі поповнення банківських карт Ощадбанку в терміналах самообслуговування EasyPay — можна отримати кешбек у сумі 0,5%.